Ravenna, controlli dei carabinieri: tre stranieri in zona stazione nonostante l’ordine di lasciare l’Italia

RAVENNA. Nello scorso fine settimana i Carabinieri della Compagnia di Ravenna hanno eseguito un servizio straordinario di controllo del territorio finalizzato a garantire una maggiore sicurezza ai cittadini, focalizzando l’attenzione sulle aree sensibili della città e della costa interessate in questo periodo da ingenti flussi turistici. L’operazione, condotta mediante l’impiego di pattuglie del Nucleo Operativo e Radiomobile e di diverse Stazioni del Comando Compagnia, si inserisce in un ampio piano di sistematici controlli promosso dal Comando Provinciale di Ravenna con lo scopo di presidiare con continuità i punti nevralgici della città, come le zone adiacenti la Stazione Ferroviaria e i giardini Speyer, nonché le località balneari.

Sono state deferite in stato di libertà quattro persone. Tre cittadini stranieri sono stati controllati nei pressi della stazione ferroviaria e denunciati per non aver ottemperato all’Ordine del Questore di lasciare il territorio nazionale. Un uomo è stato controllato a Lido Adriano e denunciato per porto di armi od oggetti atti ad offendere, poiché trovato in possesso di un grosso coltello a serramanico. Sono state identificate complessivamente 242 persone e sottoposti a controllo 120 veicoli, nonché elevate diverse contravvenzioni al codice della strada per condotte di guida pericolose da parte degli automobilisti.