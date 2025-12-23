Ravenna, controlli antidroga ai Giardini Speyer: identificate 120 persone

Nei giorni scorsi i Carabinieri della Compagnia di Ravenna hanno eseguito servizi di controllo straordinario del territorio, con particolare attenzione alla zona intorno la Stazione Ferroviaria, a quella dei Giardini Speyer, dell’Isola di S. Giovanni e di via Santi Baldini. I militari hanno identificato circa 120 persone, due delle quali sono state accompagnate in Caserma per l’identificazione, controllato una trentina di mezzi e sottoposto persone potenzialmente sospette a perquisizioni e ispezioni sul posto.

L’attività ha portato al recupero di diversi grammi di hashish per uso personale e i relativi assuntori segnalati alla Prefettura.