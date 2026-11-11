Ravenna, controlli alla stazione: 18enne denunciato per spaccio di droga

La Polizia di Stato di Ravenna, nei giorni scorsi, ha denunciato un giovane italiano per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti. L’attività è stata realizzata dalla Polizia Ferroviaria di Ravenna, impegnata nel presidio e nella tutela delle condizioni di sicurezza della Stazione.

In pieno pomeriggio, un forte odore nell’atrio centrale della stazione ravennate attirava l’attenzione dei poliziotti della Polfer, che intervenivano immediatamente per verificarne la provenienza. Le ricerche degli operatori hanno condotto all’identificazione di un giovane diciottenne: dalle prime perquisizioni effettuate sono state rinvenute in suo possesso alcune sostanze sospette. Le successive analisi, effettuate presso il Posto di Polizia Ferroviaria di Ravenna, ne hanno confermato la natura illecita, per un totale di circa 35 grammi di cannabinoidi.

Il giovane, che in seguito agli accertamenti è risultato già noto con precedenti in materia di stupefacenti, è stato denunciato a piede libero per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, oltre che per la violazione di due provvedimenti di allontanamento, mentre la sostanza è stata sottoposta a sequestro.