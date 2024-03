Ravenna, controlli al cantiere del rigassificatore disposti dalla Prefettura

Squadra interforze per controlli sul cantiere del rigassificatore, questa mattina a Punta Marina. E’ in realtà iniziata ieri e proseguirà per alcuni giorni il lavoro di verifica, disposto dalla prefettura in accordo con le forze dell’ordine, l’ispettorato del lavoro e il provveditorato delle opere pubbliche. A spiegarlo è lo stesso prefetto di Ravenna, Castrese De Rosa, che sottolinea come “non deve stupire la presenza di agenti delle forze dell’ordine e della Guardia di finanza sul cantiere del rigassificatore. Si tratta di controlli preventivi, che vengono disposti in accordo con gli enti”. Sempre De Rosa approfondisce come “questo genere di verifiche sono particolarmente importanti su appalti superiori ai 500 milioni, come quello di cui stiamo parlando, peraltro con la destinazione di fondi pubblici, anche di derivazione europea, legati al Pnrr”. E’ lo stesso vertice di Piazza del Popolo a completare il quadro evidenziando come “i controlli siano iniziati ieri e proseguiranno, visto l’interessamento di diversi enti che compiranno i rilievi ognuno per le proprie competenze, anche su tutte le ditte subappaltatrici – conclude De Rosa -. Gli organismi interessati mi produrranno, in conclusione, una relazione dopo la quale capiremo se saranno necessarie disposizioni ulteriori, oppure no. Come è ovvio, queste verifiche sono compiute senza preavviso”.