Ravenna, controlli ai giardini Speyer: una denuncia e tre espulsioni

Nelle giornate di lunedì 1 e martedì 2 dicembre, IL personale della Questura di Ravenna, con il concorso del Reparto Prevenzione Crimine di Bologna, delle unità cinofile della Guardia di Finanza e del personale della Polizia Locale di Ravenna, ha effettuato DEI servizi di controllo straordinario del territorio, con particolare attenzione all’area adiacente alla Stazione Ferroviaria e ai giardini Speyer.

Sono state identificate circa 150 persone e l’azione coordinata ha portato al sequestro di 10 grammi di hashish e a una denuncia per violazione della normativa relativa al Daspo urbano.

Durante i controlli sono inoltre stati identificati tre stranieri irregolari sul territorio nazionale, che sono stati accompagnati presso l’ospedale per le previste valutazioni sanitarie finalizzate all’eventuale collocazione in un Centro di Permanenza per il Rimpatrio.

I sanitari, pur avendo svolto tutte le verifiche necessarie, non hanno ritenuto i tre idonei alla convivenza all’interno di una struttura per il rimpatrio, determinando l’impossibilità di procedere al loro trattenimento.

Alla luce di tale valutazione medica, nei confronti dei tre stranieri è stato quindi redatto dal Questore il provvedimento amministrativo di ordine di allontanamento dal territorio nazionale entro 7 giorni, come previsto dalla normativa vigente.

I servizi straordinari proseguiranno anche nelle prossime settimane, garantendo la costante presenza della Polizia di Stato nelle aree maggiormente frequentate dalla cittadinanza.