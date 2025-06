Ravenna, controlli ai Giardini Speyer: un divieto di accesso all’area, due denunce per violazione del daspo urbano e un irregolare espulso

La Polizia di Stato di Ravenna prosegue l’attività di prevenzione e controllo del territorio nell’area dei giardini Speyer, zona particolarmente monitorata per criticità legate al degrado urbano e a fenomeni di microcriminalità. Lunedì e martedì scorsi sono stati denunciati un 42enne nigeriano e un 18enne tunisino che si trovavano all’interno dei giardini, in violazione del daspo urbano emesso nei loro confronti dal Questore Lucio Pennella.

Sempre nell’ambito dell’intensificazione dei controlli sul territorio, la Polizia di Stato ha proceduto all’espulsione di un cittadino tunisino di 53 anni, risultato irregolare sul territorio nazionale. A seguito degli accertamenti condotti dalle Volanti e di una istruttoria curata dall’Ufficio Immigrazione, è stato emesso a suo carico un provvedimento di espulsione con ordine del Questore a lasciare il territorio nazionale entro 7 giorni.

Infine, la Divisione Anticrimine, in stretto raccordo con la Polizia Locale di Ravenna, ha avviato una istruttoria che ha condotto all’immediata emissione del divieto di accesso all’area urbana della stazione ferroviaria e giardini Speyer nei confronti di un 34enne somalo, colto più volte nella stessa area in condotte in contrasto con il regolamento sul decoro urbano.