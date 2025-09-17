Ravenna, controlli ai Giardini Speyer: un arresto per spaccio e due denunce

Proseguono i controlli della Polizia di Stato di Ravenna presso i Giardini Speyer. L’attività, che si inserisce nell’ambito dell’intensificazione dei controlli del territorio, ha permesso, con l’ausilio del Reparto Prevenzione Crimine, di identificare circa una novantina di persone, alcune delle quali risultate gravate da precedenti di polizia.

In tale contesto sono stati denunciati due stranieri, un cittadino somalo ed uno tunisino, per aver violato entrambi la misura del Daspo urbano, che impediva di stazionare nelle zone limitrofe la stazione ferroviaria e gli adiacenti Giardini Speyer. Inoltre, è stato rintracciato un cittadino tunisino irregolare sul territorio nazionale, già gravato da una condanna per violazione della normativa sugli stupefacenti, che è stato accompagnato in Questura per gli accertamenti necessari alla sua espulsione dal territorio nazionale.

Infine, nella serata di ieri le Volanti dell’U.P.G.S.P. hanno arrestato in flagranza un italiano di cinquant’anni, trovato in possesso di 24 grammi di hashish e 13 grammi di cocaina, unitamente ad un centinaio di euro suddivisi in banconote di piccolo taglio. L’uomo, già gravato da precedenti di polizia in materia di sostanze stupefacenti, è stato posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.