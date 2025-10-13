Ravenna, controlli ai Giardini Speyer: un arresto per spaccio e denunce in serie

Nelle ultime settimane la Questura di Ravenna ha continuato ad intensificare i servizi di controllo del territorio nell’intera provincia ed in città con particolare attenzione alla zona dei Giardini Speyer.

Nell’ultimo mese sono stati organizzati servizi di Alto Impatto con la partecipazione interforze di Carabinieri e Guardia di Finanza. Grande attenzione è stata dedicata all’attività di prevenzione e controllo presso la zona dei Giardini Speyer, nella quale sono predisposti, ormai con cadenza settimanale, servizi di intensificazione con l’ausilio degli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine. Sono state elevate denunce per porto illecito di arma, violazione in materia di immigrazione e detenzione di sostanza stupefacente; in tale contesto il personale delle Volanti ha arrestato un cittadino tunisino, in quanto trovato in possesso di 46 grammi di sostanza stupefacente di tipo hashish.