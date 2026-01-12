Ravenna, controlli ai Giardini Speyer: 26enne arrestato per spaccio e resistenza

L’azione di contrasto ai fenomeni di illegalità e violenza urbana messa in campo dalla Questura di Ravenna nell’area dei Giardini Speyer continua a produrre risultati concreti, anche a tutela dell’incolumità degli operatori impegnati quotidianamente nei servizi di controllo del territorio. Nel corso di un servizio mirato svolto nella serata di ieri, il personale della Polizia di Stato è intervenuto, procedendo all’arresto di uno straniero di 26 anni, di nazionalità guineana, regolare sul territorio nazionale ritenuto responsabile di detenzione illecita di sostanza stupefacente e resistenza a Pubblico Ufficiale.

Durante le fasi del controllo, l’uomo ha assunto un atteggiamento aggressivo, opponendo resistenza e tentando di sottrarsi all’intervento di polizia. Nel corso della colluttazione, due operatori della Polizia di Stato rimanevano feriti, riportando lesioni personali successivamente refertate. A seguito del controllo, il 26enne veniva trovato in possesso di circa 19 grammi di hashish, che veniva immediatamente sequestrata, nonché una somma di denaro, anche questa sottoposta a sequestro, provento verosimilmente dell’attività illecita.

L’uomo, con precedenti, veniva quindi tratto in arresto.

Informato il Pubblico Ministero di turno, veniva disposto il trattenimento dell’arrestato presso le camere di sicurezza della Questura di Ravenna, in attesa della celebrazione del giudizio con rito direttissimo.