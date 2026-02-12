Ravenna, controlli agli Speyer: un arresto per violenza sessuale

RAVENNA. Prosegue a Ravenna l’attività straordinaria di controllo del territorio disposta dalla Questur, con particolare riferimento all’area di zona Speyer, interessata da servizi mirati di prevenzione e contrasto ai fenomeni di illegalità e degrado urbano.

Nel corso delle operazioni, svolte con un’intensificazione dei pattugliamenti e dei controlli, grazie anche al supporto del Reparto Prevenzione Crimine di Bologna, nelle aree ritenute maggiormente sensibili, sono stati complessivamente identificati 91 soggetti, di cui 70 cittadini extracomunitari. Le verifiche hanno consentito di monitorare in maniera capillare le presenze sul territorio e di accertare la regolarità delle posizioni dei soggetti controllati.

Durante i mirati servizi di osservazione e controllo, gli operatori hanno inoltre rinvenuto e sequestrato circa 10 grammi di sostanza stupefacente, sottraendola alla potenziale attività di spaccio. Sono in corso gli accertamenti finalizzati all’individuazione dei responsabili.

Nel medesimo contesto operativo, è stato rintracciato un cittadino albanese destinatario di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica di Ravenna per l’espiazione di una pena di anni 1 e mesi 4 di reclusione, relativa a una condanna per il reato di violenza sessuale. L’uomo, al termine delle formalità di rito, è stato accompagnato presso la locale Casa circondariale.

I servizi straordinari proseguiranno anche nei prossimi giorni, con l’obiettivo di rafforzare la sicurezza urbana e la tutela dei cittadini.