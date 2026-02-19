Ravenna, controlli agli Speyer: denuncia per droga e fogli di via

RAVENNA. Proseguono i controlli straordinari del territorio disposti dalla Questura di Ravenna nell’area di zona Speyer, oggetto di un rafforzato dispositivo di prevenzione finalizzato al contrasto dell’illegalità diffusa e al ripristino delle condizioni di sicurezza urbana.

Le attività, svolte con pattugliamenti dinamici e posti di controllo mirati, anche con il supporto del Reparto Prevenzione Crimine di Bologna, hanno interessato le aree ritenute maggiormente sensibili. Nel corso dei servizi sono state complessivamente identificate 80 persone, di cui 53 cittadini extracomunitari. Gli accertamenti eseguiti hanno consentito di verificare la regolarità delle posizioni sul territorio nazionale e di monitorare in modo costante le presenze nella zona.

Nel corso dei controlli, un cittadino extracomunitario è stato trovato in possesso di circa 8 grammi di sostanza stupefacente. L’uomo è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per detenzione ai fini di spaccio, mentre la sostanza è stata sottoposta a sequestro.

All’esito delle verifiche, il Questore di Ravenna ha inoltre adottato due provvedimenti di foglio di via obbligatorio nei confronti di soggetti non residenti nel comune e ritenuti pericolosi per l’ordine e la sicurezza pubblica. In particolare, il provvedimento, con divieto di ritorno per la durata di un anno, è stato emesso nei confronti di una cittadina rumena di 23 anni; analoga misura è stata disposta nei confronti di un cittadino egiziano di 27 anni.