Ravenna, consumi energetici ridotti del 30% in meno di 20 anni

La giunta comunale ha approvato il monitoraggio quantitativo del Piano di azione per l’energia sostenibile e il clima, il Paesc, aggiornamento richiesto dal Patto dei Sindaci europeo che misura l’andamento dei consumi energetici, delle emissioni climalteranti e delle azioni di adattamento sul territorio comunale. Il documento, riferito principalmente al 2022 e approvato a fine 2025, include anche un focus dedicato all’alluvione del maggio 2023.

