Ravenna, consegni il cellulare e leggi il libro al chiostro: alla Classense torna il “Silent Reading Party”

Dopo il successo della scorsa estate, anche quest’anno a Ravenna la Biblioteca Classense propone il Silent reading party, un appuntamento per riscoprire il piacere della lettura immersi nel suggestivo silenzio dei chiostri classensi e disconnessi dal mondo digitale. Giovedì 12 giugno si terrà la prima delle tre serate, con ingresso del pubblico a partire dalle 21. Dopo la consegna dei cellulari in sicurezza al personale della Biblioteca, si potrà iniziare a leggere il proprio libro, fino alle 23 circa; seguirà un momento di scambio sulle letture e un piccolo rinfresco. L’evento si svolgerà nel chiostro d’ingresso dove saranno a disposizione sedute e tavoli. Ognuno, oltre al proprio libro, potrà portare cuscini o teli per un maggiore comfort; è consigliato munirsi di una propria luce da lettura.

L’evento è gratuito con ingresso libero fino a esaurimento posti. Successivi appuntamenti: giovedì 10 luglio e giovedì 7 agosto.