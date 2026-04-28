Ravenna, condannato per due rapine: 22enne arrestato dai Carabinieri

A Ravenna nell’ambito dei servi di perlustrazione predisposti per il controllo della zona della stazione ferroviaria e dei giardini Speyer, i Carabinieri della Stazione di via Alberoni hanno arrestato un 22enne di origini straniere risultato destinatario di un ordine di carcerazione emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica di Milano. Nello specifico, il 22enne è stato riconosciuto colpevole di due rapine avvenute in provincia di Milano nel gennaio 2023. L’arrestato dovrà ora scontare una pena di oltre due anni di reclusione.

Il giovane è stato condotto presso la locale Casa Circondariale, a disposizione dell’autorità giudiziaria.