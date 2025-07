Ravenna, concessi altri due anni per la riqualificazione dei capanni da pesca

RAVENNA - Altri due anni per riqualificare i capanni da pesca. La giunta proporrà al consiglio comunale una proroga. Il consiglio dovrà deliberare l’eventuale modifica del regolamento che stabiliva come termine dei lavori il 31 agosto 2025, concedendo ulteriori due anni, fino al 31 dicembre 2027. La proroga è stata richiesta dall’Associazione italiana pesca sportiva ricreativa che ha evidenziato come diversi proprietari non sono riusciti a portare a termine i lavori in considerazione degli incrementi dei prezzi delle lavorazioni edili, del fatto che sono state riscontrate difficoltà nel reperimento di imprese disponibili ad assumere in appalto la riqualificazione dei numerosi capanni nel medesimo lasso di tempo e in considerazione delle particolarità delle lavorazioni in prossimità dell’acqua.

“Riteniamo importante concedere questo ulteriore periodo di tempo – dichiara l’assessore a Patrimonio e urbanistica, Massimo Cameliani – per permettere ai proprietari di eseguire i necessari lavori di ristrutturazioni dei capanni che consideriamo di particolare rilevanza storica. La loro riqualificazione consentirà di preservare e tramandare questo patrimonio culturale e di conseguenza delle aree naturalistiche dove sono inseriti. Proprio come ha rilevato la stessa Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna che recentemente ha approvato all’unanimità una risoluzione nella quale si impegna a collaborare con Governo e Parlamento, coinvolgendo i territori interessati, affinché si trovi una soluzione equilibrata per mantenere, attraverso le più opportune forme di riqualificazione e sostenibilità ambientale, nonché nel rispetto della disciplina urbanistica, edilizia e di settore, la fruibilità dei capanni, che possono essere un volano per la valorizzazione di un territorio naturale caratterizzato da grande biodiversità e storicità”. La proroga sarà concessa ai soggetti a cui è stata riconosciuta la proroga al 31 agosto 2025.