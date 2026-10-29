Ravenna, commemorazione defunti: la viabilità e il trasporto pubblico per i cimiteri

Ravenna
  • 29 ottobre 2026
Archivio Fiorentini
Archivio Fiorentini

In occasione della commemorazione dei defunti, nel territorio di Ravenna sono state previste alcune modifiche alla viabilità attraverso l’emanazione di un’ordinanza che introduce disposizioni riguardanti l’accesso al cimitero cittadino e a quelli di Marina di Ravenna, Mezzano e Campiano in vigore dall’1 al 2 novembre.

Cimitero cittadino: in via Cimitero (nel tratto compreso fra via Fosso Fagiolo e il cimitero monumentale): divieto di sosta permanente con zona rimozione su ambo i lati per tutti i veicoli; senso unico di marcia nel tratto e nella direzione da via delle Industrie a via Fosso Fagiolo; “corsia preferenziale” riservata a bus e mezzi di soccorso nel tratto e nella direzione da via Fosso Fagiolo a via delle Industrie; nell’area antistante la chiesa sarà in vigore il divieto di sosta permanente con zona rimozione per tutti i veicoli; nel piazzale posto a fianco del Forno Crematorio è istituito il divieto di sosta permanente con zona rimozione per tutti i veicoli eccetto quelli diretti al Forno Crematorio; in via Fosso Fagiolo: divieto di sosta permanente con zona rimozione su ambo i lati per tutti i veicoli.

Cimitero di Marina di Ravenna: nello stradello di accesso al cimitero (nel tratto compreso fra via Menotti e il Cimitero): senso unico di marcia nel tratto e nella direzione da via Menotti al cimitero, con uscita in via del Marchesato tramite lo stradello laterale al cimitero sul quale sarà istituito il senso unico di marcia in direzione di via del Marchesato.

Cimitero di Mezzano: in via Carrarone Chiesa (nel tratto compreso fra via Della Scaletta e via Canale Guiccioli: senso unico di marcia nel tratto e nella direzione via Della Scaletta e via Canale Guiccioli; via Canale Guiccioli (nel tratto compreso fra via Carrarone Chiesa e via Zuccherificio): senso unico di marcia nel tratto e nella direzione da via Carrarone Chiesa a via Zuccherificio.

Cimitero di Campiano: in via Arrigoni senso unico di marcia nel tratto e nella direzione da via Morri a via Petrosa e divieto di sosta con zona rimozione per tutti i veicoli sul lato opposto a quello del cimitero dalle 8 alle 18.

Potenziamento del servizio di trasporto verso il cimitero

Sono stati previsti da parte di Start Romagna servizi aggiuntivi di trasporto nelle giornate di domenica 1 e lunedì 2 novembre per facilitare il raggiungimento del cimitero.

Si tratta di un potenziamento della linea 2. Le corse di collegamento dalla stazione ferroviaria al cimitero comunale, e ritorno, avranno una frequenza di 30 minuti.

La prima corsa in partenza dalla Stazione ferroviaria è in programma alle 7.15, con l’ultima che partirà alle 16.45. Dal cimitero la prima corsa partirà alle 7.30 e l’ultima è in programma alle 17.

Tutti gli orari sono consultabili sul sito web di Start Romagna: https://www.startromagna.it/infobus/ravenna-servizio-speciale-dall1-al-2-novembre-2/

Si ricorda, inoltre, che è possibile raggiungere il cimitero dalla città di Ravenna tramite la linea festiva 18, nella giornata del 1° novembre (corse ogni 80 minuti, sia in andata che in ritorno) sulla tratta Borgo Montone / Stazione FS / Villaggio S. Giuseppe / Cimitero; nella giornata del 2 novembre, invece, sarà possibile utilizzare la linea feriale 8 (corse ogni 40 minuti, sia in andata che in ritorno) sulla tratta Borgo Montone / Stazione FS / Cimitero / Enichem. In tale giornata le fermate di riferimento per il Cimitero sono quelle di via Baiona, presso gli ingressi laterali.

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