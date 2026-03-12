Ravenna, come Aldo Baglio e Ajeje Brazorf: senza biglietto sul bus, dà false generalità e viene arrestato

La scena è leggendaria: il personaggio interpretato da Aldo Baglio viene pizzicato dal controllore senza biglietto sul tram e, per scampare alla multa, dice di chiamarsi “Ajeje Brazorf”. Non è andata esattamente come in Tre uomini e una gamba di Aldo, Giovanni e Giacomo, ma poco ci manca: lunedì mattina, infatti, un cittadino straniero di 22 anni è stato arrestato dai carabinieri del Radiomobile perché, dopo essere stato sorpreso su un autobus di Start Romagna senza biglietto, ha fornito false generalità ai militari dell’Arma.

La segnalazione ai carabinieri è partita direttamente dal controllore perché il 22enne, approfittando dell’apertura delle porte del mezzo, aveva tentato di darsela a gambe. I militari dell’Arma non ci hanno messo molto per rintracciare e fermare il ragazzo, che però ha rifiutato di fornire i propri documenti. Portato quindi in caserma per le operazioni di identificazione, il 22enne ha compilato un modulo multilingue con dati anagrafici risultati poi totalmente inventati: gli accertamenti dattiloscopici hanno infatti permesso di risalire in breve tempo alla sua reale identità, vanificando il tentativo dell’Ajeje Brazorf di turno. Arrestato, il 22enne è poi stato rimesso in libertà in attesa della prosecuzione del procedimento nei suoi confronti.