Ravenna, colto da malore, perde il controllo dell’auto e finisce la sua corsa contro un albero

Incidente oggi pomeriggio a Ravenna in via Destra Canale Molinetto. Un trentenne alla guida di una Polo è uscito dalla via De Sanctis per andare in direzione Punta Marina, ma colpito da un malore anziché girare a destra è andato dritto tagliando la via Destra Canale Molinetto, lo spartitraffico e anche la via Bellucci. L’auto è entrata nella pista ciclabile per poi abbattere una recinzione e terminare la sua corsa contro un albero in un cortile condominiale. Fortuna ha voluto che nessuna altra persona o veicolo si trovasse nella traiettoria in quel momento. Immediato l’intervento di sanitari del 118 con ambulanza e automedica, affiancati dai vigili del fuoco per mettere in sicurezza l’automezzo. Il 30enne ha poi ripreso conoscenza, stimolato dai soccorritori e quindi è stato trasportato in ospedale per accertamenti.