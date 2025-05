L’ultimo episodio è di una settimana fa. Baby rapinatori in discoteca, con un coltello dalla lama di 20 centimetri. Gli è bastato mostrarlo nei bagni del locale per farsi consegnare da un 16enne soldi, 300 euro, e tshirt; questo il bottino di una serata al Matilda di Marina di Ravenna, che si è conclusa con l’arresto di due adolescenti di 15 e 17 anni. Il locale non ci sta, e corre ai ripari prima ancora che la stagione entri nel vivo. La soluzione: prevenire. E così, l’estate 2025 sarà quella di metal detector all’ingresso.

La decisione è stata presa proprio in questi giorni spiega Mattia Martini, fra i soci che gestiscono il Matilda. Una novità per i locali del Ravennate, già anticipata nel 2021 nel Riminese dal Cocoricò. «Siamo andati in caserma per analizzare l’accaduto insieme alle forze dell’ordine e abbiamo valutato questa strada». Il controllo avverrà all’ingresso, con l’obiettivo di evitare l’accesso a chi porta con sè oggetti potenzialmente pericolosi. Non necessariamente coltelli da Rambo. Montanari fa una rassegna di quel che - in anni di esperienza nel mondo della movida - può rivelarsi un’arma alla portata di giovani e giovanissimi: «Coltellini multiuso, lima unghie, cavatappi...». Banditi dalla pista da ballo, e con loro anche chi se li tiene in tasca. A volte però non basta. «Negli anni abbiamo sempre cercato di collaborare con le forze dell’ordine - continua Montanari -. Quella stessa sera siamo stati noi a chiamare i carabinieri. Avevamo trovato il ragazzo che aveva rubato un telefonino e successivamente abbiamo aiutato le forze dell’ordine a individuare gli altri responsabili della rapina».