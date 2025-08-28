Ravenna, colpo nella notte al Globo: rubata la cassa continua

RAVENNA - Un colpo studiato nei dettagli da professionisti del furto, probabilmente autori di altri crimini simili nel territorio: questo il quadro apparso poco dopo le 3 della scorsa notte agli occhi della polizia e dei carabinieri intervenuti al supermercato globo di via Travaglini.

Secondo quanto è stato possibile ricostruire finora, i ladri - un gruppo composto da almeno tre persone - avrebbero fatto irruzione intorno alle 3.20 della notte tra martedì 26 e mercoledì 27 riuscendo a portare con loro la cassa continua. Ancora da quantificare con precisione l’entità del bottino. Il gruppo si sarebbe poi allontanato a bordo di un’Audi di colore grigio, facendo perdere le proprie tracce. Per impossessarsi della cassa continua, i tre si sono serviti di una pinza solitamente in uso ai vigili del fuoco. C’è quindi più di una ragione per ipotizzare che si tratti degli stessi uomini che - alcune settimane fa - hanno svaligiato la caserma dei vigili del fuoco di Lugo - e prima ancora quella a Ferrara - portando via numerosi attrezzi, o comunque che si tratti di ambienti criminali ad essi collegati a doppio filo.

Le indagini per risalire agli autori del colpo sono state affidate ai Carabinieri della compagnia di Ravenna.