Ravenna, colpito dal trattore mentre fa manutenzione: 85enne finisce all’ospedale

Anziano agricoltore colpito dal trattore mentre fa manutenzione. L’incidente questa mattina alle 10.15 in via Bonifica, tra Porto Fuori e Lido Adriano, quando un uomo di 85 anni si è ferito per l’urto del mezzo che stava riparando nella sua abitazione in campagna. L’agricoltore è stato colpito sulla parte destra del corpo, ferendosi ma restando cosciente. Sul posto i sanitari del 118 in ambulanza insieme ai Carabinieri di Lido Adriano. In seguito è stata attivata l’elimedica che ha trasportato l’uomo all’ospedale Bufalini di Cesena.