Ravenna, colpita da infarto mentre naviga verso l’Isola dell’Amore, 60enne salvata dal nocchiere

Poteva finire nel dramma per una turista ravennate l’escursione in barca in programma domenica 16 giugno 2024 nella sacca di Goro. Alle 10.20, mentre la motonave Dalì, partita dal porto canale di Porto Garibaldi, navigava verso l’Isola dell’Amore, M.S., 60enne residente a Ravenna, è stata colpita da un improvviso malore e si è accasciata priva di sensi.

Salvata dal nocchiere

Nicola Carli, il nocchiere che stava guidando i visitatori attraverso le bellezze naturali del Parco del Delta del Po, ha immediatamente lanciato l’allarme al 1530, il numero per le emergenze in mare, e ha iniziato le manovre di rianimazione cardiopolmonare, per le quali è formato e abilitato. Nel frattempo dall’ospedale Santa Maria delle Croci di Ravenna, è decollata l’eliambulanza che in pochi minuti ha raggiunto la motonave. Con l’ausilio di un verricello, il medico e l’infermiere del 118 sono stati calati a bordo. L’imbarcazione, con l’assistenza della Guardia Costiera, ha poi effettuato un attracco d’emergenza nel porto di Gorino. Anche il personale dell’ambulanza ha partecipato alle operazioni di soccorso, mentre l’elicottero era pronto nel parco sportivo di Gorino per trasferire la turista in ospedale.

L’app salvavita

Diversi abitanti locali, allertati tramite l’app “Dae Respond” (applicazione che estende l’allarme a coloro che sono in possesso di abilitazione alla rianimazione cardiopolmonare con defibrillatore), hanno raggiunto il luogo per offrire assistenza.

Dopo prolungate manovre di rianimazione, il cuore della 60enne ha ricominciato a battere. Stabilizzata, la donna è stata trasportata in ambulanza fino all’elisoccorso, che è decollato per l’ospedale Bufalini di Cesena; la paziente si trova attualmente ricoverata in prognosi riservata nella sala emodinamica della Terapia Intensiva. Il malore che ha causato l’arresto cardiaco si è rivelato essere un infarto improvviso. Solo la rapidità e la competenza del giovane comandante della motonave, insieme alle tempestive operazioni di soccorso, hanno sventato il dramma.

«Abbiamo fatto tutto ciò che era possibile - queste le parole di Nicola Carli - siamo stati tutti colpiti dall’accaduto, ma ci siamo impegnati al massimo, insieme al 118, per salvare la turista. Speriamo che si ristabilisca presto e cercheremo di mantenere il contatto telefonico con lei».