Ravenna, cittadini delusi delle case sparse danno buca al sindaco

Hanno dato buca al sindaco. Una decisione unanime, comunicata al primo cittadino il giorno prima dell’incontro fissato per discutere con i diretti interessati la questione dell’allacciamento all’acquedotto per portare l’acqua alle case sparse di San Pietro in Vincoli. Questione spinosa quella del progetto che coinvolge una decina di abitazioni nelle vie Spadolaro, Bassa Urbina e Del Fabbro. Da 40 anni circa chiedono un progetto per non dipendere più dal pozzo e quando finalmente, lo scorso novembre, hanno ricevuto la bozza del progetto di allaccio fornito da Hera sulla base del regolamento di Atersir (l’agenzia dell’Emilia Romagna per i servizi idrici e rifiuti), sono sbiancati leggendo il costo di quasi 40mila euro a famiglia.

