Ravenna, circa 400 partecipanti alla camminata silenziosa per la sicurezza: gli antagonisti contestano con cori e pistole ad acqua - Gallery

Circa 400 persone hanno affollato ieri sera il centro di Ravenna per la passeggiata silenziosa per la sicurezza promossa da Ravenna sos Sicurezza, Ravenna sos Chat e Sos Indipendente della Romagna. L’iniziativa era nata per “sensibilizzare le istituzioni e i cittadini sul crescente problema della delinquenza che negli ultimi mesi ha colpito la città di Ravenna e l’intera provincia”. Promotore dell’iniziativa Alberto Emiliani, attivista da anni impegnato nelle tematiche della sicurezza urbana.

Durante il percorso prestabilito, all’altezza dei Giardini Speyer, il corteo veniva disturbato dalla presenza di un gruppo di circa 20 persone del gruppo antagonista, che durante il suo passaggio sbeffeggiavano con cori e canzoni i partecipanti, manifestando il proprio dissenso all’iniziativa, anche mediante l’utilizzo di pistole ad acqua. Il personale di Polizia presente è intervenuto prontamente per garantire che la manifestazione proseguisse in modo regolare, procedendo all’identificazione dei soggetti che avevano dato luogo alla predetta azione di disturbo, al fine di segnalare l’accaduto all’Autorità Giudiziaria per gli eventuali profili di responsabilità penale.