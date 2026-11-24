In relazione ai lavori per la realizzazione dei due ponti ciclopedonali della Ciclovia Adriatica sul canale Baiona e sul canale Magni, che prenderanno il via lunedì 30 novembre e comporteranno la chiusura al transito di via Baiona nel tratto tra il ponte sul canale Baiona e lo svincolo per lo stabilimento Pir, il Comune ha disposto la gratuità del traghetto per i residenti e i domiciliati di Porto Corsini, Marina Romea e Casalborsetti.

A tal fine Start Romagna provvederà alla distribuzione di tessere gratuite da 120 passaggi per auto e autocarri fino a 3,5 tonnellate (al momento una per ogni nucleo famigliare) presso lo sportello allestito all’interno dello Iat di Porto Corsini (via Lamone 18) attivo due mattine a settimana, il martedì e il giovedì dalle 8 alle 12.

La distribuzione partirà da giovedì 26 novembre. Nelle giornate in cui lo sportello non sarà aperto al pubblico, sarà possibile compilare il modulo di richiesta presso la proloco (via Po 29/a) per il successivo ritiro.