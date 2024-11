Ravenna, “ciao bello, che bel culo che hai”: un passante non capisce che è una recita contro la violenza di genere e si arrabbia, poi viene calmato dagli attori

“Ciao bello, che bel culo che hai...” In piazza questa mattina a Ravenna anche una iniziativa di cat calling, con i figuranti travestiti da finti operai che irridono i maschi con i commenti sgradevoli di solito destinati alle donne. Durante la recita, una scena piuttosto curiosa: una coppia di ragazzi derisa per gioco dai figuranti non aveva capito il senso simbolico dell’iniziativa e li ha presi a male parole. Poi sono stati calmati, con i ragazzi di Linea Rosa che hanno chiarito che si trattava di una recita.