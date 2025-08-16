Ravenna, “ci sono un sacco di soldi a terra davanti alla banca”: ragazza di 22 anni avvisa i Carabinieri, si cerca chi li ha smarriti

Si accorge che ci sono delle banconote e chiama i carabinieri. Protagonista una ragazza di 22 anni che nei pressi della Banca Credem di Ravenna, in via Circonvallazione San Gaetanino, ha notato sull’asfalto diverse banconote per una cospicua somma.

Mossa da un alto senso civico, invece di intascarsi le banconote e filare via ha chiamato il 112 ed ha atteso l’arrivo di una pattuglia alla quale ha indicato il luogo in cui giaceva il denaro. I militari che hanno identificato la giovane, dopo aver recuperato la somma e riscontrato che non vi erano documenti, si sono subito adoperati per rintracciare la persona che l’ha smarrita. In attesa della restituzione, le banconote sono custodite presso la sede del Comando Provinciale Carabinieri di Ravenna viale Pertini, ove l’interessato, munito di una tangibile prova dell’appartenenza, potrà ritirarla.