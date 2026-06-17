Ravenna, “ci sentiamo farmaspicci”: la protesta delle Farmacie Comunali - Gallery

“Ci sentiamo farmaspicci”. Farmacie comunali in sciopero, con un presidio in corso a Ravenna in via Fiume Montone Abbandonato 124, dalle 9 alle 11. Un’iniziativa con cui i lavoratori “intendono richiamare l’attenzione sulla necessità di un rinnovo contrattuale che valorizzi il lavoro svolto e garantisca adeguate tutele economiche e professionali a chi opera in un servizio considerato essenziale per la salute dei cittadini”. La mobilitazione riguarda il mancato rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e la richiesta di incrementi salariali adeguati al costo della vita.

Le lavoratrici e i lavoratori delle farmacie comunali aderenti ad Assofarm oggi si fermano nell’ambito dello sciopero nazionale proclamato dalle organizzazioni Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil. Il contratto di lavoro è scaduto il 31 dicembre 2024 e fermo da oltre 18 mesi.