Ravenna, chiuso per 6 mesi un tratto di tangenziale a Madonna dell’Albero, come cambia la viabilità

Al via una nuova fase di interventi nell’ambito dei lavori Anas di ampliamento della strada statale 16 “Adriatica” nel tratto noto come ‘Tangenziale di Ravenna’ , in corrispondenza dall’abitato di Madonna dell’Albero fino alla rotatoria di intersezione con la S.S. 67 “Tosco-Romagnola”, che vede, tra l’altro, la realizzazione delle opere di allargamento della statale in corrispondenza del sottopasso di Via Cella e, a seguire, del viadotto di attraversamento del fiume Ronco.

A partire dalle 21 di venerdì 28 marzo, per una durata di circa 6 mesi, sarà chiusa al traffico la carreggiata nord (dir. Venezia) della S.S. 16 nel tratto che va dal km 153,310 circa (rotatoria di intersezione S.S. 16 – S.S. 67) al km 153,630 circa, per consentire le opere necessarie all’allargamento della Statale in corrispondenza del viadotto sul fiume Ronco. Inoltre, al fine di procedere con le medesime lavorazioni in corrispondenza del sottopasso di Via Quaroni e del viadotto sul fiume Montone, il tratto sopra riportato sarà esteso fino al km 151,850 dal 15 aprile 2025. Durante la modifica alla circolazione, necessaria per consentire lo svolgimento delle attività descritte, il traffico sarà deviato sulla adiacente carreggiata in direzione sud (Rimini). In prossimità dei percorsi consigliati per gli utenti provenienti dalle varie località sarà apposta in loco specifica segnaletica di informazione sui possibili percorsi alternativi.