Ravenna, chiusa l’inchiesta sulle alluvioni 2023 e 2024, in 14 verso il giudizio: “Gravi inefficienze e negligenze”

Svolta sull’inchiesta sulle alluvioni che hanno ferito la provincia di Ravenna nel maggio 2023 e nel settembre 2024. Nella mattinata di oggi, i Carabinieri di Ravenna e il Nipaaf (Nucleo Investigativo di Polizia Ambientale, Agroalimentare e Forestale) hanno notificato l’avviso di conclusione delle indagini preliminari nei confronti di 14 persone. L’inchiesta, coordinata dalla Procura della Repubblica di Ravenna, punta a fare luce sulle cause delle esondazioni che hanno devastato in particolare il territorio di Faenza e il bacino del fiume Senio. Per gli indagati le accuse, contestate in cooperazione colposa, sono pesanti: disastro colposo e reato di pericolo. Nel registro della Procura sono iscritti dirigenti e funzionari comunali, regionali, esponenti della Protezione Civile, tecnici progettisti e amministratori delle ditte coinvolte nelle opere di gestione del territorio.

La perizia del Politecnico: “Grave catena di omissioni”

A sorreggere l’impianto accusatorio della Procura ravennate ci sono gli esiti di specifiche consulenze tecniche affidate a docenti del Politecnico di Milano. Secondo gli esperti e i magistrati, il disastro si sarebbe potuto evitare: gli indagati avrebbero infatti cagionato o comunque non impedito le alluvioni a causa di una «lunghissima e perdurante catena di gravi negligenze, inefficienze burocratiche e omissioni». Il nodo centrale delle accuse riguarda la mancata realizzazione del sistema di casse di espansione sul fiume Senio, un’opera classificata come strategica ai fini della tutela del territorio fin dal 2005.

Le accuse: dai fondi persi ai cantieri troppo lenti