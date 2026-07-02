Ravenna, chiusa l’inchiesta sulle alluvioni 2023 e 2024, in 14 verso il giudizio: “Gravi inefficienze e negligenze”

Svolta sull’inchiesta sulle alluvioni che hanno ferito la provincia di Ravenna nel maggio 2023 e nel settembre 2024. Nella mattinata di oggi, i Carabinieri di Ravenna e il Nipaaf (Nucleo Investigativo di Polizia Ambientale, Agroalimentare e Forestale) hanno notificato l’avviso di conclusione delle indagini preliminari nei confronti di 14 persone. L’inchiesta, coordinata dalla Procura della Repubblica di Ravenna, punta a fare luce sulle cause delle esondazioni che hanno devastato in particolare il territorio di Faenza e il bacino del fiume Senio. Per gli indagati le accuse, contestate in cooperazione colposa, sono pesanti: disastro colposo e reato di pericolo. Nel registro della Procura sono iscritti dirigenti e funzionari comunali, regionali, esponenti della Protezione Civile, tecnici progettisti e amministratori delle ditte coinvolte nelle opere di gestione del territorio.