Ravenna, chiede protezione internazionale, ma ha oltre 40 denunce per spaccio di droga e rapine: accompagnato al Cpr

Aveva chiesto protezione internazionale, ma aveva oltre 40 denunce per reati legati a stupefacenti, rapine e lesioni. Nei giorni scorsi, la Polizia di Stato di Ravenna ha finalizzato un’attività che ha portato all’accompagnamento al CPR di uno straniero con numerosi precedenti.

L’uomo, di origine egiziana, aveva alcuni mesi addietro presentato richiesta di protezione internazionale, pratica che tuttavia era stata sospesa. A quel punto egli aveva reiterato la domanda riavviando l’iter previsto ai fini dell’eventuale concessione della protezione internazionale: i poliziotti dell’ufficio immigrazione sono tuttavia riusciti a rintracciarlo ed, in considerazione del profilo di pericolosità emergente dal suo fascicolo, hanno attivato la procedura che la legge prevede in particolari casi in relazione ai quali, per esigenze di tutela della sicurezza, è possibile procedere al trattenimento al CPR anche dello straniero richiedente protezione, nelle more della determinazione sulla concessione dell’istituto.

Erano infatti emersi plurimi precedenti di polizia: dall’anno 2024, aveva collezionato oltre 40 denunce per reati in materia di stupefacenti, contro la persona e violazioni della misura di prevenzione del foglio di via; inoltre era stato 4 volte arrestato per possesso di stupefacenti a fini di spaccio, rapina e lesioni e sanzionato in via amministrativa per detenzione di stupefacenti per uso personale.

La sua presenza si era distinta in modo particolarmente pregnante nel centro di Ravenna, con particolare riferimento alla zona di Piazza Kennedy, dove l’azione di contrasto svolta dalla Polizia di Stato ha consentito di rintracciarlo e conseguire il risultato del suo allontanamento dal territorio provinciale a tutela della sicurezza pubblica.