Ravenna, certificati “anti-rimpatrio”. Poliziotti fatti attendere ore. Intanto i medici indagati: «Come giustifichiamo le inidoneità?»

Ore di attesa per una visita di idoneità ai Cpr. La “campagna” dei camici bianchi in polemica contro le condizioni dei Centri di permanenza per il rimpatrio avrebbe preso anche questa deriva. è capitato così che alcuni poliziotti che avevano accompagnato in ospedale stranieri irregolari destinatari di decreto di espulsione abbiano passato la serata al reparto ravennate di Malattie infettive per uscirne a notte fonda. E il responso, nell’ultimo periodo, era sempre lo stesso: non idoneo. Di fatto, un certificato che ne comportava il rilascio. Ecco spiegata una delle ragioni per la quale, oltre all’accusa di concorso in falso ideologico continuato, gli 8 infettivologi indagati devono rispondere anche di interruzione di pubblico servizio. La contestazione formulata dai pm Daniele Barberini e Angela Scorza parla di un «danno economico di rilevante entità all’erario dovuto al prolungato impiego di un notevole numero di operatori distolti pure dalle altre mansioni di servizio».