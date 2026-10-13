Ravenna, certificati anti-Cpr: la Cassazione annulla la sospensione per tre dottoresse

La Corte di Cassazione ha annullato con rinvio il provvedimento sulle misure cautelari interdittive a carico delle tre dottoresse indagate dalla Procura di Ravenna. Lo riferisce l’agenzia Ansa. La vicenda si inserisce nell’ambito dell’inchiesta sui certificati medici che sarebbero stati rilasciati per evitare il trasferimento dei trattenuti verso i Centri per il rimpatrio.

I giudici della Suprema Corte si sono pronunciati venerdì scorso, accogliendo i ricorsi presentati dai legali della difesa, gli avvocati Salvatore Tesoriero e Francesca Cancellaro. Per le tre professioniste era stata disposta la sospensione dall’esercizio della professione medica per la durata di dieci mesi. L’inchiesta della magistratura ravennate vede contestati, a vario titolo, i reati di falso ideologico continuato e interruzione di pubblico servizio. Ora gli atti torneranno al Tribunale del Riesame di Bologna per un nuovo giudizio.