Ravenna, centro sportivo di Mezzano: arriva una nuova centrale termica

L’impianto sportivo comunale per il calcio di Mezzano, di via don Elvezio Tanasini n. 3, avrà una nuova centrale termica. Lo ha stabilito la Giunta di Ravenna per un investimento di 79.500 euro. Il progetto esecutivo riguarda la realizzazione di una nuova struttura in muratura portante in grado di ospitare due caldaie a condensazione da 54Kw l’una e due boiler da 800 litri di capienza.

L’intervento si è reso necessario in quanto l’impianto sportivo è molto frequentato da persone di varie fasce d’età, in particolare in età scolare e il sistema di riscaldamento dell’acqua con i boiler elettrici esistenti non è in grado di garantire la piena funzionalità dei servizi in cui sono presenti 24 docce.

La struttura comprende un campo da calcio principale, regolamentare e recintato, un campo da allenamento ed altri campi minori, la biglietteria. L’Amministrazione comunale ha fatto fronte anche alla necessità di incrementare la dimensione degli spogliatoi e il numero dei servizi modificando e reinstallando strutture prefabbricate di sua proprietà.