Ravenna, centinaia di metri cubi di rifiuti senza autorizzazione: area sequestrata a San Zaccaria

Il Nucleo Carabinieri Forestale di Ravenna, avvalendosi del supporto tecnico del personale di ARPAE Ravenna, ha posto sotto sequestro penale un’area adibita alla gestione illecita di rifiuti speciali. L’accertamento, eseguito in località San Zaccaria, ha portato all’individuazione di un piazzale utilizzato per lo stoccaggio abusivo di centinaia di metri cubi di rifiuti derivanti da demolizioni edilizie. Dalle verifiche condotte sul posto, i militari hanno accertato che i materiali inerti venivano sistematicamente movimentati con mezzi pesanti e frantumati attraverso un impianto mobile e che l’intera filiera di lavorazione avveniva in totale assenza delle necessarie autorizzazioni ambientali prescritte dalla legge. Alla luce delle gravi violazioni riscontrate, i Carabinieri Forestali hanno immediatamente interrotto le attività procedendo al sequestro penale dell’intera area interessata, dei rifiuti speciali presenti sul posto, dell’impianto mobile e dei mezzi pesanti impiegati per le operazioni. Il presunto responsabile è stato denunciato per gestione di rifiuti non autorizzata.