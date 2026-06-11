Ravenna, centinaia di agricoltori manifestano al porto

RAVENNA. Centinaia di agricoltori provenienti dall’Emilia Romagna e dalle regioni limitrofe si danno appuntamento domani 12 giugno alle ore 10.30 al porto di Ravenna per un flash mob che intende «manifestare il disagio per i prezzi irrisori riconosciuti ai cerealicoltori». L’iniziativa è promossa da Cia-Agricoltori Italiani dell’Emilia Romagna e analogo evento si svolgerà in simultanea al Varco della Vittoria del Porto di Bari. Nell’area portuale è previsto un punto stampa per spiegare l’impasse che perdura da tempo e le proposte per superare questa crisi. Al flash mob sono stati invitati i rappresentanti delle istituzioni e della politica.

Il presidente di Cia Regionale, Catellani, alle ore 11 spiegherà alla stampa le ragioni della mobilitazione e le proposte dell’Organizzazione nel gazebo allestito per l’evento