Ravenna, cena del quarantennale dei Chiefs alla vigilia di appuntamenti nazionali per il football al Benelli

Oltre 150 membri storici e attuali dei Ravenna Chiefs, hanno preso parte alla cena per il 40ennale dalla fondazione della squadra di football americano, organizzata alla Campaza. La serata è stata allietata dal saluto di alcuni degli ospiti tornati per l'occasione a Ravenna, come lo storico head coach Steve Campos, guida della squadra nel suo primo campionato di Serie A nel 1987, o come John Green, che negli stessi anni è stato uno dei primi giocatori americani a vestire la maglia dei Chiefs. Al termine della serata, le parole dell'attuale presidente dei Chiefs, Alberto Rigon, hanno ribadito il messaggio più importante: l'amore per questi colori e per il football americano, oggi come quarant'anni fa, è più vivo che mai a Ravenna. La stessa Federazione ha, nei fatti, riconosciuto l'importanza della città di Ravenna nella storia del Football Americano in Italia, designandola come sede per l'Italian Bowl 2024, ovvero le Finali Nazionali di questa stagione. Lo stadio Benelli sarà teatro del XLIII Super Bowl, che si disputerà il 29 giugno alle 21 e vedrà in scena le ultime due squadre vincitrici del titolo nazionale, con i Panthers Parma detentori del trofeo che sfideranno i Guelfi Firenze, campioni nel 2022. Sempre al Benelli di Ravenna, il 5 e 6 luglio, si giocheranno anche il XXIV Ninebowl ed il XXX Silverbowl, che assegneranno rispettivamente il titolo della Nine Football League e della Seconda Divisione (entrambi i campionati devono ancora designare le finaliste). I Chiefs vivono con grande orgoglio e soddisfazione la possibilità di ospitare nella propria città queste tre serate di grande football, e proprio in vista dell'evento hanno deciso di organizzare un Open Day promozionale, aperto a tutti gli appassionati e gli interessati. L'incontro, fissato per sabato al Parco Teodorico, dalle 15.30 alle 17.30, sarà una bella occasione ricevere informazioni e voucher per l'acquisto dei biglietti dell'Italian Bowl, conoscere meglio la squadra e avvicinarsi al mondo dell'American Football.