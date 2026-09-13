Ravenna, celebrato Dante Alighieri. “La città risponde con entusiasmo”

RAVENNA - Grande festa in città per la cerimonia dell’olio alla tomba di Dante e le tante iniziative culturali collegate al ricordo della scomparsa di Dante, avvenuta nella notte tra il 13 e il 14 settembre del 1321. “Anche quest’anno le celebrazioni dell’Annuale della morte di Dante Alighieri si confermano un evento di grande successo e un profondo momento di partecipazione per tutta la nostra comunità - commentano il sindaco Alessandro Barattoni e l’assessore alle Politiche culturali, Fabio Sbaraglia -. Dalla suggestiva cerimonia del Transitus di ieri sera fino ai diversi momenti dell’intenso programma di oggi, Ravenna ha risposto con entusiasmo e con una presenza numerosa.

Secondo gli amministratori, “questo affetto diffuso dimostra, ancora una volta, come il legame tra la nostra città e il Sommo Poeta non sia semplicemente una memoria confinata alla storia o al ruolo d’eccellenza che Ravenna ha rivestito nel passato dantesco. Si tratta, al contrario, di un abbraccio vivo che si rinnova continuamente. Se questo dialogo resta così attuale, lo si deve anche al lavoro rilevante delle istituzioni culturali e delle tante associazioni del territorio. Grazie al loro impegno l’esperienza e le parole di Dante continuano ad essere una fonte inesauribile di ispirazione e di profondo significato, offrendoci chiavi di lettura preziose per interpretare il presente e comprendere il nostro tempo”.