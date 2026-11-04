Ravenna celebra la festa delle forze armate - Gallery

Oggi, 4 novembre, ricorre la festa delle forze armate e a Ravenna un primo momento celebrativo si è svolto davanti al monumento di Anita Garibaldi in viale Farini, con la deposizione di due corone e la lettura di un breve messaggio. Un secondo momento celebrativo è previsto in Piazza del Popolo, con una serie di premiazioni ai Cavalieri Daniele Panebarco, Giuseppina Torricelli, Mirella Falconi, Elio Missiroli, Libero Asioli, Francesca Brandolini, Francesco Cannatà, Fabio Crociani, Silverio Gaudenzi, Enrico Montanari. Premiato anche l’Ufficiale Pasquale Stellacci.