Ravenna. Causa sul parco fotovoltaico ad Abu Dhabi. Azienda ravennate vince

Una commessa internazionale da oltre 7,5 milioni di dollari, un maxi impianto solare negli Emirati Arabi e una lunga battaglia legale finita davanti al Tribunale di Ravenna. Al centro del contenzioso una partita di componenti difettose e il mancato pagamento di una parte delle fatture con tanto di un risarcimento per il danno subito. A uscirne vittoriosa è stata un’azienda ravennate, fornitrice di 202 trasformatori destinati nel 2018 al parco fotovoltaico di Sweihan, ad Abu Dhabi, uno dei più grandi al mondo. Il cliente che aveva commissionato il materiale e che aveva rapporti commerciali con Sterlin & Wilson, colosso internazionale leader nel campo delle energie rinnovabili impegnato nel progetto del parco nella città araba, dovrà ora pagare circa 744mila euro. La sentenza appena depositata porta la firma del giudice Elisa Romagnoli e mette un punto su una vicenda tecnica e complessa, fatta di difetti contestati, perizie e responsabilità condivise.

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