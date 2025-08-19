Ravenna, catturato l’autore della spaccata al negozio di oggettistica

RAVENNA. L’episodio risale al pomeriggio del 24 luglio scorso, quando i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Ravenna erano intervenuti presso il negozio di oggettistica e articoli da regalo “Topazio” a seguito di una richiesta pervenuta dal proprietario al numero d’emergenza 112NUE che segnalava la vetrina della porta di ingresso infranta. Secondo la ricostruzione dei militari dell’arma, l’azione criminosa era stata posta in essere dal malfattore poco prima, utilizzando un sampietrino lanciato con forza che aveva rotto il vetro della porta di ingresso, da dove poi era entrato nell’esercizio, impossessandosi del fondo cassa di circa 300 euro.

Successivamente, i militari procedevano ad ascoltare alcune persone ed esercenti del luogo e recuperare i filmati registrati dalle telecamere di videosorveglianza presenti. Così, dall’analisi di questi ultimi, gli operanti hanno acquisito importanti fotogrammi che immortalavano l’autore, allo stato sconosciuto, mentre era intento a contare le banconote asportate.

Il ladro, un trentatreenne straniero, nullafacente, pregiudicato per analoghi reati, nei giorni precedenti era stato portato presso la sede del Comando Provinciale Carabinieri di Ravenna per altre ragioni, perciò è stato riconosciuto da uno dei Carabinieri impegnato nell’indagine, dopo aver confrontato il soggetto con quello ritratto nelle immagini acquisite. L’uomo è stato denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ravenna.