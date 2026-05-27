Ravenna, caso sospetto di Dengue: partita la disinfestazione

RAVENNA. L’Azienda USL della Romagna informa che è stato segnalato nella giornata di ieri al Servizio di Igiene Pubblica un caso sospetto di Dengue in una persona recentemente rientrata dall’estero, residente nel comune di Ravenna e attualmente ricoverata in buone condizioni.

«Come previsto dai protocolli regionali per la prevenzione delle arbovirosi», spiega l’Ausl, «sono state immediatamente attivate in via precauzionale le misure straordinarie di disinfestazione nelle aree in cui il caso sospetto ha soggiornato dall’esordio dei sintomi, con trattamenti adulticidi e larvicidi, controlli delle tombinature e attività di rimozione dei possibili focolai di proliferazione della zanzara tigre. Si ricorda che, in attesa degli esiti di laboratorio, gli interventi previsti hanno carattere preventivo e sono finalizzati a ridurre ogni possibile rischio di trasmissione. Qualora gli accertamenti laboratoristici escludano la diagnosi di Dengue, le attività straordinarie verranno sospese. Si coglie l’occasione per ricordare l’importanza della collaborazione dei cittadini nel mantenere comportamenti utili a prevenire la proliferazione delle zanzare, evitando ristagni d’acqua in spazi privati».