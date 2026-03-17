Ravenna, caso Cpr, le ragioni dei medici sotto inchiesta. Il gip: “Confermano il reato di falso”

Gli otto infettivologi dell’ospedale indagati per i presunti falsi certificati anti-rimpatrio avrebbero firmato referti di inidoneità a fronte di insufficienti dati sanitari a disposizione, poco tempo per le visite e patologie sospette. Parole loro. Così le dichiarazioni spontanee depositate nelle memorie difensive durante gli interrogatori preventivi della scorsa settimana non farebbero che confermare le accuse.
Sembra un paradosso. Eppure il ragionamento del giudice per le indagini preliminari Federica Lipovscek è lineare: cercando di giustificare le inidoneità alla vita in comunità ristretta attestate nei confronti degli stranieri visitati tra settembre 2024 e gennaio 2026, da un lato i dottori avrebbero confermato la sussistenza del reato di falso ideologico ipotizzato dalla Procura, e dall’altro avrebbero reso attuale il pericolo di reiterazione. Avrebbero inoltre infranto l’obbligo deontologico di curare i pazienti, limitandosi a dichiararli inidonei senza disporre ulteriori accertamenti o prese in carico. Ecco perché il gip ha deciso di sospendere per 10 mesi tre dottoresse e vietare l’attività di certificazione agli altri cinque.