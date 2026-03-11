Ravenna, caso Cpr, Cocco ai medici dopo la perquisizione: “Porteremo il caso in Parlamento”

I medici indagati per i certificati di inidoneità ai Cpr ritenuti falsi hanno continuato a scriversi anche dopo la perquisizione della polizia avvenuta nel reparto di Malattie infettive il 12 febbraio. Già la mattina successiva, uno fra i primi a interessarsi all’indagine è stato il referente della Società Italiana Medicina delle Migrazioni, Nicola Cocco. Ha scritto a una delle dottoresse sotto inchiesta offrendo assistenza legale e promettendo aiuto politico. Un sostegno che a tutti gli effetti non è mancato, considerato quanto accaduto di lì a pochi giorni: prima un partecipato flash mob al “Santa Maria delle Croci”, poi un’interrogazione parlamentare a firma della deputata ravennate Ouidad Bakkali, di area Pd.