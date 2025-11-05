Ravenna. Casa Vignuzzi compie trent’anni, la festa

Casa Vignuzzi compie trent’anni e si prepara a festeggiarli dal 19 novembre con letture, laboratori, musica e lo spettacolo di Gek Tessaro, in scena al Teatro Rasi martedì 16 dicembre con un doppio appuntamento per scuole e famiglie. Le iniziative, in programma fino al 20 dicembre, celebrano anche due importanti ricorrenze: l’ottantesimo compleanno di Pippi Calzelunghe e il cinquantesimo della Pimpa. Il programma completo sarà presto disponibile sul sito della biblioteca.

Inaugurata il 16 dicembre 1995, Casa Vignuzzi è gestita dal 2004 dall’Istituzione Biblioteca Classense in collaborazione con il Servizio decentramento. La biblioteca, dedicata ai bambini da 0 a 10 anni, offre albi illustrati, primi libri, romanzi, fumetti e testi divulgativi per alimentare il piacere della lettura. Ad oggi possiede circa 27.740 volumi, un patrimonio in continuo aumento grazie all’impegno delle bibliotecarie. Anche il servizio di prestito è in crescita: 25.671 prestiti esterni al 30 settembre, con un aumento di oltre il 9% rispetto all’anno precedente.

“I trent’anni di Casa Vignuzzi – dichiara l’assessore alle Politiche culturali Fabio Sbaraglia – testimoniano l’impegno della biblioteca nel coinvolgere la città nella promozione alla lettura attraverso tutte le generazioni, ma significano anche rilanciare il potenziale di questo luogo per il futuro. È uno spazio di lettura, ma anche di sperimentazione, ascolto e comunità: un investimento nella curiosità e nella crescita dei bambini”.

In collaborazione con le scuole, Casa Vignuzzi organizza visite guidate e attività di promozione alla lettura, oltre al prestito dei libri alle classi. Nel 2024 sono stati organizzati 25 incontri per le scuole e 88 appuntamenti tra laboratori, letture e altre attività aperte al pubblico.

Insegnanti ed educatori possono inoltre partecipare a incontri formativi e corsi di aggiornamento nell’ambito del PAFT (Piano Arricchimento Formativo Territorio), promossi dalla Biblioteca Classense con il Servizio nidi e scuole dell’infanzia del Comune di Ravenna.

I bambini possono partecipare a letture ad alta voce e laboratori realizzati nei programmi Nati per Leggere, Nati per la Musica, Nati per Disegnare e Mammalingua, grazie al contributo di volontari e alla collaborazione con le associazioni del territorio, che curano anche le attività del Centro ricreativo estivo.

Sul retro della biblioteca si trova il giardino Pippi Calzelunghe, mentre all’interno è presente la sala multimediale “Lino Ricci”, utilizzata per varie attività tra cui il doposcuola.