Ravenna, Casa della Comunità di Mezzano: l’ascensore è tornato funzionante

Il Comune di Ravenna in una nota annuncia che è tornato funzionante l’ascensore della Casa della comunità di Mezzano, in piazza della Repubblica 10, che ospita uffici decentrati del Comune e ambulatori medici. Il ripristino è avvenuto con la sostituzione della centralina oleodinamica di portata superiore allo standard, non disponibile in pronta consegna a magazzino, ma costruita “su misura”. La sostituzione della centralina oleodinamica, che costituisce il meccanismo di azionamento dell’ascensore, comporta di fatto il suo completo rinnovamento da un punto di vista funzionale.