Ravenna, Carlo e Camilla attesi per le 13.30 in piazza San Francesco VIDEO

Le Union Jack che sventolano dai Palazzi di Comune e Provincia e nelle mani delle tante persone che già dalla mattina attendono assiepate alle transenne. Con alcune signore in cappellino da ‘queen’ che rendono omaggio ai reali britannici, con tanto di stendardo con l’effige della scomparsa Elisabetta II, e tanti bouquet di fiori. La città blindata dalle Forze dell’ordine, ma in un clima di festa. E un’attesa che sa di momento storico. Così Ravenna vive le ultime ore che precedono l’arrivo in città di Re Carlo III e la Regina Camilla, accompagnati dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Sono attesi per le 13.30 in piazza San Francesco e per la visita alla tomba di Dante con la lettura del XXXIII canto del Paradiso e la preghiera di San Bernardo alla Vergine Maria. Per poi proseguire la visita tra monumenti, musei, Consiglio comunale e piazza del Popolo dove attendono la coppia reale gli assaggi delle eccellenze culinarie regionali e inglesi. Folta la presenza della stampa, con i cronisti britannici arrivati in pullman e accolti da un boato, che seguirà le varie tappe del tour reale nella città bizantina.

Per Patrizio Bianchi, economista e membro dei Lincei, la visita reale “nelle terre che videro la nascita di Guglielmo Marconi oltre che la morte di Dante, dà sostanza a quel rapporto tra i due Paesi che ieri il sovrano ha ricordato nel suo discorso alla Camera, rapporto che affidò al genio bolognese la capacità scientifica di cambiare il mondo”. Gli scambi “culturali, accademici e di ricerca con il Regno Unito continuano, ma vanno rafforzati nei rapporti in un quadro di intensificazione delle relazioni mondiali tra Accademie senza dimenticare l’ottica dello sviluppo della pace. In questa visita di Re Carlo d’Inghilterra in Italia colgo anche il suo senso di appartenenza all’Europa”, conclude.