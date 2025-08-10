Ravenna, carambola contro le auto in sosta: ferito 42enne

Ravenna
  • 10 agosto 2025
Ravenna, carambola contro le auto in sosta: ferito 42enne
Ravenna, carambola contro le auto in sosta: ferito 42enne
Ravenna, carambola contro le auto in sosta: ferito 42enne

RAVENNA - Carambola con un ferito portato al Bufalini a Lido Adriano, poco dopo mezzogiorno. Un incidente si è verificato ieri, poco dopo mezzogiorno, in via Metastasio a Lido Adriano, quando un’auto è finita contro alcune vetture parcheggiate.

Secondo quanto in fase di accertamento da parte della Polizia locale, un 42enne stava viaggiando in direzione dell’entroterra alla guida di una Nissan Note quando, all’altezza di via Alfieri, ha perso il controllo del mezzo andando a urtare contro le auto in sosta. Sul posto sono arrivati i sanitari del 118 con un’ambulanza e l’elisoccorso, insieme ai Vigili del fuoco. L’uomo è stato trasportato in codice di massima gravità all’ospedale Maurizio Bufalini di Cesena, ma non sarebbe in pericolo di vita.

Newsletter

Iscriviti e ricevi le notizie del giorno prima di chiunque altro Clicca qui