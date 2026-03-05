Ravenna capitale del mare: “La proclamazione è avvenuta all’unanimità” VIDEO

“Ravenna capitale del mare 2026: la proclamazione è avvenuta all’unanimità”: in collegamento da remoto, l’ammiraglio Pierpaolo Ribuffo ha letto la motivazione di un riconoscimento di grande prestigio per la città.
Siamo profondamente emozionati per la vittoria di questo titolo - ha detto il sindaco Alessandro Barattoni - giunto al termine di un percorso che è stato davvero veloce, ma che allo stesso tempo ha rivelato l’enorme capacità collaborativa del nostro territorio. Sono state premiate la nostra solidità, il nostro pragmatismo e la capacità di fare rete di fronte alle sfide, e siamo pronti a cogliere un’opportunità che sarà foriera di un’ulteriore crescita per tutta la città. Ci tengo a dire che questo riconoscimento lo dedichiamo a due realtà che hanno dato un senso molto profondo al termine ‘comunità del Mare’, rendendo il nostro mare davvero accessibile a tutte e tutti, ovvero le associazioni ‘Insieme a Te – La spiaggia dei Valori’ e ‘Marinando’. Ravenna ha un potenziale enorme da esprimere e da questa determinante esperienza è emersa ancora di più la grande capacità di lavorare insieme: il nostro obiettivo sarà quindi quello, come Amministrazione, di supportare e aiutare a sviluppare la trasversalità che connota la nostra ‘comunità del mare’, motore di questo progetto, e portarla ad aprirsi ai cittadini e al Paese”.