Ravenna Capitale del Mare: esposte le bandiere, in ogni stabilimento una tela griffata Pascucci - Gallery

Nei lidi ravennati da questa mattina sono esposte le bandiere che celebrano Ravenna Capitale del Mare. Il sindaco Alessandro Barattoni ha issato la bandiera al bagno Alessandra di Lido Adriano. Un gesto che ha dato ufficialmente il via alla stagione balneare e che offrirà visibilità ad un’immagine che scandirà l’estate di Ravenna, nel segno di un riconoscimento conferito alla città dal Ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare lo scorso 4 marzo. Su iniziativa della Cooperativa Spiagge Ravenna, inoltre, ogni stabilimento è stato dotato di una speciale tela firmata Pascucci, che tramite la tradizione e l’artigianato locale celebrerà il titolo ricevuto.